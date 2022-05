Sifu arriva nei negozi su PS5 e PS4 con la Vengeance Edition e su PC con la Deluxe

Sifu arriva anche in negozio con l'edizione retail per PS4, PS5 e PC, che si presenta in due diverse edizioni: la Vengeance Edition su PS4 e PS5 e la Deluxe Edition su PC, di cui vediamo i dettagli riportati qui sotto con le immagini.

Le edizioni retail di Sifu sono prodotte dal team di sviluppo Sloclap in collaborazione con il publisher Microids e sono disponibili da oggi, 3 maggio 2022, nei negozi.

Sifu Vengeance Edition, i contenuti in immagini

Vediamo dunque in cosa consistono.

Questi sono i contenuti di Sifu: Vengeance Edition su PS4 e PS5:

Un esclusivo SteelBook case

Il gioco standard per PlayStation 5 o PlayStation 4

L'artbook "The Art of Sifu"

Il soundtrack originale (in formato digitale)

3 litografie

Questi sono invece i contenuti di Sifu: Deluxe Edition per PC:

Codice download per il gioco standard Sifu per PC

L'artbook "The Art of Sifu"

Il soundtrack originale (in formato digitale)

3 litografie

In base al programma dei contenuti post-lancio previsti nel 2022, il lancio delle versioni retail di Sifu è accompagnato da un primo aggiornamento gratuito, che include nuove modalità di difficoltà (Studente, Discepolo, Maestro), una nuova modalità di allenamento avanzato e una selezione di nuovi abiti per il protagonista prescelto. Proprio di recente abbiamo visto un gameplay trailer incentrato sui nuovi livelli di difficoltà del gioco.