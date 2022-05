Amazon Gaming Week: tante offerte per giochi PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

La Amazon Gaming Week è iniziata proponendo un ricco assortimento di giochi in offerta per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch, tra cui Dying Light 2: Stay Human, Cyberpunk 2077 e Alan Wake Remastered.

Le promozioni dureranno per tutta la settimana in corso e potrete visualizzarle al gran completo a questo indirizzo. Gli sconti vengono aggiornati ogni giorno, quindi vi consigliamo di controllare periodicamente per rimanere aggiornati su tutte le migliori offerte. Di seguito una selezione delle promozioni attualmente disponibili su Amazon.it:

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker per PS4, PS5, Xbox Series X|S, One e Switch a partire da 49,97 euro

per PS4, PS5, Xbox Series X|S, One e Switch a partire da 49,97 euro Dying Light 2: Stay Human per PS4, PS5, Xbox Series X|S, One e PC a partire da 51,99 euro

per PS4, PS5, Xbox Series X|S, One e PC a partire da 51,99 euro Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One a 24,90 euro

per PS4 e Xbox One a 24,90 euro Forza Horizon 5 per Xbox Series X|S e One a 54,99 euro

per Xbox Series X|S e One a 54,99 euro Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens set per Nintendo Switch a 44,90 euro

per Nintendo Switch a 44,90 euro Call of Duty: Vanguard per PS4 e PS5 a 58,95 euro

per PS4 e PS5 a 58,95 euro Judgment per PS4 a 19,95 euro

per PS4 a 19,95 euro Alan Wake Remastered per PS4, PS5 e Xbox a 19,97 euro

per PS4, PS5 e Xbox a 19,97 euro Resident Evil Village per PS4, PS5 e Xbox a 39,95 euro

per PS4, PS5 e Xbox a 39,95 euro Devil May Cry 5 Special Edition per PS5 a 24,95 euro

per PS5 a 24,95 euro Back for Blood per PS4, PS5 e Xbox a partire da 20,47 euro

per PS4, PS5 e Xbox a partire da 20,47 euro Lost Judgement per PS4, PS5 e Xbox a partire da 38,77 euro

per PS4, PS5 e Xbox a partire da 38,77 euro Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles per PS5, PS4 e Xbox a 44,95 euro

per PS5, PS4 e Xbox a 44,95 euro Outriders - Day One Edition per PS4, PS5, Xbox Series X|S e One a 19,95 euro

- Day One Edition per PS4, PS5, Xbox Series X|S e One a 19,95 euro Code Vein per PS4 e Xbox One a 18,90 euro

per PS4 e Xbox One a 18,90 euro NEO: The World Ends with You per PS4 e Nintendo Switch a 29,95 euro

Che ne pensate, c'è qualche giochi in promozione che vi stuzzica particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.