Activision chiede agli azionisti di bocciare la proposta di report su molestie e discriminazioni

Activision Blizzard il prossimo 21 giugno terrà l'incontro annuale con gli azionisti e nel frattempo sta già inviando a tutti gli investitori una comunicazione con i vari punti che verranno discussi durante l'assemblea, suggerendo quali proposte votare a favore e quali no. In quest'ultima categoria rientrano l'elezione di un rappresentate dei dipendenti e la creazione di report annuali sui progressi interni dell'azienda per combattere discriminazioni e molestie sessuali.

Come riporta Axios, delle cinque proposte che verranno discussi durante l'incontro con gli azionisti, Activision Blizzard suggerisce di votare a favore solo tre, ovvero l'elezione dei suoi amministratori, l'approvazione del compenso dei dirigenti e la ratifica della contabilità pubblica della società.

Ha raccomandato invece di votare contro altre due proposte, nello specifico la "nomina di un direttore rappresentativo dei dipendenti" e la "preparazione di un rapporto sugli sforzi dell'azienda per prevenire abusi, molestie e discriminazioni".

Stando al documento, quest'ultima proposta è stata registrata dalla New York State Common Retirement Found e chiede la creazione di un report pubblico annuale che "descriva e quantifichi l'efficacia e i risultati degli sforzi della compagnia per prevenire abusi, molestie e discriminazioni".

Activision Blizzard

Nel report annuale Activision Blizzard dovrebbe riportare nel dettaglio i numeri e i costi della causa legale attualmente in corso per i casi di molestie, abusi e discriminazioni, dati su paga e ore di lavoro dei dipendenti, nonché il numero di reclami fatti dal personale.

Dal canto suo Activision Blizzard chiede che la proposta venga bocciata in quanto afferma che le risorse necessarie per la creazione di un report potrebbero essere investite "per rispondere direttamente alle preoccupazioni dei dipendenti".

"In primo luogo, il Consiglio ritiene che, anziché dirottare energie e risorse verso la creazione di un altro rapporto, dovremmo continuare a rispondere direttamente alle preoccupazioni dei dipendenti. Concentrare tutta la nostra attenzione su queste preoccupazioni è il modo migliore in modo rapido ed efficace per creare un vero cambiamento nel nostro posto di lavoro", afferma Activision Blizzard.

"In secondo luogo, il report proposto stesso, anche se completato dopo tempi e spese significative, creerebbe una serie di metriche che semplicemente non sono le misure migliori di come l'azienda sta rispondendo alle preoccupazioni dei dipendenti. Il Consiglio si impegna a misurare accuratamente la velocità e l'efficacia dei nostri cambiamenti, non sulla base di parametri che non sono esattamente adattati alla situazione della nostra azienda. In quanto tale, la Società è del parere che continuare a concentrare i propri sforzi sulla risposta diretta alle preoccupazioni dei dipendenti e continuare a implementare miglioramenti sul posto di lavoro sia il miglior percorso da seguire".

Activision Blizzard inoltre afferma che anche se la proposta venisse votata favorevolmente la compagnia potrebbe comunque decidere di non creare alcun report.

"Sebbene il nostro Consiglio ritenga che le opinioni degli azionisti della Società siano della massima importanza e valuterà attentamente l'esito del voto espresso dai nostri azionisti quando prenderanno future decisioni di divulgazione, il voto non sarà vincolante."