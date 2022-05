Serious Sam: Siberian Mayhem, update 1.03 disponibile con nuove mappe, modalità e altro

Serious Sam: Siberian Mayhem si è aggiornato oggi con un sostanzioso update 1.03 che porta con sé parecchie novità per lo sparatutto di Croteam e Timelock Studio, che espande il nuovo capitolo standalone della serie con nuove modalità, mappe, personaggi e altro.

Per quanto riguarda le mappe, si tratta di sei nuove ambientazioni: Kleer Fortress, The Snowrider, Monkey Canyon, Dragon Gates, Horus Sanctuary e Castle of Pain, che dunque aggiungono diverse nuove location in cui scatenare la distruzione tipica di Serious Sam: Siberian Mayhem, oltre alla dotazione originale.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi, quelli messi a disposizione con il nuovo aggiornamento sono ben 8, che vanno a variare un po' la scelta possibile nel gioco: tra questi troviamo Serious Sam Classic (tratto da Serious Sam: The First Encounter) Biker Blaze, Devolver Dude, Kleer Kurt, Dark Delilah, Octanian Oleg, Beast of the Apocalypse e Serious Sammy, mentre tutti i modelli 3D dei combattenti sono stati rivisti con l'applicazione di una tecnologia per il movimento degli occhi che li rende più vividi.

Tra le novità maggiori troviamo anche l'inserimento di una modalità Sopravvivenza a cui si applicano le sei nuove mappe, che porta nuove possibilità di gioco rispetto alla struttura originale. Oltre a questi elementi, l'aggiornamento porta anche numerosi miglioramenti e variazioni in vari ambiti del gioco, come potete vedere anche dal trailer dedicato.