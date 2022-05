PlayStation Now, giochi PS4 di maggio 2022 disponibili da oggi per gli abbonati

Dopo l'annuncio di ieri, ricordiamo anche che i giochi PS4 di PlayStation Now aggiunti a maggio 2022 sono disponibili da oggi, 3 maggio 2022, per gli abbonati al servizio Sony, con la possibilità dunque di scaricarli da adesso.

Come abbiamo visto ieri con l'annuncio ufficiale di Sony PlayStation, si tratta dei seguenti giochi:

Il primo, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, è un action picchiaduro in 3D incentrato sul celebre manga di Masashi Kishimoto, nel quale interpretiamo i vari personaggi della storia e prendiamo parte a combattimenti e quest tra modalità storia, multiplayer e altre opzioni di gioco.

Soulcalibur 6 è il sesto capitolo della celebre serie di picchiaduro Bandai Namco, l'ultimo uscito finora e dunque rappresentante, al momento, la punta più avanzata per quanto riguarda il franchise, in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero emergere nel prossimo futuro.

Blasphemous è invece un action in 2D che richiama la tradizione dei suoli-like ma mischiandola con elementi in stile metroidvania, peraltro caratterizzato da un'ambientazione particolarmente oscura e angosciante, tra religione, eresie e superstizioni lugubri.

Si tratta, probabilmente, dell'ultimo aggiornamento previsto al servizio PlayStation Now per come l'abbiamo conosciuto finora, visto che dal 22 giugno questo verrà inglobato all'interno del nuovo PlayStation Plus a tre livelli e assumerà dunque una configurazione diversa, abbandonando lo stato attuale.