Xbox Store: oltre 500 giochi Xbox Series X|S e One scontati con le nuove offerte

L'Xbox Store si è aggiornato queste ore con nuove offerte per i giochi Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox 360 e attualmente ci sono oltre 500 titoli scontati. Le promozioni sono valide fino al 10 maggio 2022 e includono giochi del calbiro di Resident Evil Village, Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla.

Potrete consultare l'elenco completo delle promozioni dell'Xbox Store tramite la pagina dedicata del sito di Major Nelson di Microsoft, a questo indirizzo. Di seguito, trovate una selezione delle offerte attualmente disponibili per i giochi Xbox Series X|S e One:

Assassin's Creed Valhalla a 27,99 euro - sconto del 60%

Assassin's Creed Valhalla Season Pass a 19,99 euro - sconto del 50%

Far Cry 6 a 34,99 euro - sconto del 50%

GTA Online a 9,99 euro - sconto del 50%

Red Redemption 2 a 27,99 euro - sconto del 65%

Borderlands 3: Ultimate Edition a 39,99 euro - sconto del 60%

Star Wars Jedi Fallen Order a 37,50 euro - sconto del 50%

Dragon Ball Z: Kakarot a 23,09 euro - sconto del 67%

Resident Evil Village a 34,99 euro - sconto del 50%

Resident Evil Revelation a 7,99 euro - sconto del 60%

Code Vein a 17,99 euro - sconto dell'80%

Devil May Cry 5 Deluxe Edition + Vergil a 19,99 euro - sconto del 50%

Xbox Store

Che ne pensate, approfitterete delle offerte dell'Xbox Store?

Rimanendo in casa Microsoft, oggi verrà annunciata la prima mandata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio 2022. Già da ora sappiamo che ci saranno 7 giochi confermati al day one, mentre 6 lasceranno il catalogo del servizio, incluso GTA: San Andreas - Definitive Edition.