Sifu: gameplay trailer presenta i nuovi livelli di difficoltà

Sloclap ha pubblicato un gameplay trailer di Sifu, dove presenta nel dettaglio i nuovi livelli di difficoltà in arrivo per l'action a base di kung-fu in arrivo con l'update gratis di maggio. Nello specifico parliamo dell'opzione "studente", pensata per i giocatori in cerca una curva della difficoltà più morbida rispetto a quella standard, e "master", ideata appositamente per chi ha già padroneggiato a pino il sistema di combattimento e magari vuole affrontare una seconda partita con nemici ancora più tosti e agguerriti.

Come apprendiamo dal filmato, una volta installato l'aggiornamento gratis del 3 maggio di Sifu, i giocatori potranno scegliere tre diversi livelli di difficoltà, ovvero "studente", "discepolo" e "master", con il secondo che rappresenta fondamentalmente l'opzione standard già presente al lancio.

Con il livello di difficoltà "studente", il protagonista ha più vita e invecchia più lentamente a ogni morte. Inoltre i nemici sono meno aggressivi e il sistema di combattimento prevede l'utilizzo di combo più semplici da eseguire.

Al contrario, con l'opzione "master", il vostro personaggio sarà più vulnerabile, i nemici saranno più aggressivi e non vi daranno tregua. Per aggiungere ulteriore pepe a chi ha già completato il gioco, inoltre, gli avversari avranno pattern di attacco più intricati.

All'Update gratuito di maggio di Sifu ne seguiranno altri nel corso dell'anno. In estate è previsto un sistema di punteggio avanzato e modificatori da applicare al gameplay, nonché nuove abiti, mentre in autunno sono previste la modalità di gioco "Arena" e un editor dei replay.