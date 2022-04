Xbox: indiscrezioni su Forza Motorsport e il prossimo Halo di 343i da Jez Corden

Jez Corden, tramite il proprio podcast The Xbox Two, ha discusso su cosa bolle in pentola in casa Microsoft Xbox e in particolare sullo stato dei lavori su Forza Motorsport e i piani di 343 Industries.

Per quanto riguarda il racing game di Turn 10, durante il podcast il giornalista di Windows Central afferma che a suo avviso il nuovo Forza Motorsport è in beta testing e alcuni influencer hanno avuto già l'occasione di provarlo con mano.

Se ciò venisse confermato allora probabilmente significa che i lavori sono a buon punto e quindi il gioco potrebbe arrivare nei negozi già entro la fine dell'anno, con un annuncio eventualmente durante l'Xbox & Bethesda Showcase in programma per giugno.

Per quanto riguarda 343 Industries, Corden afferma che lo studio sta lavorando a un altro progetto di Halo oltre a continuare il supporto post-lancio di Halo Infinite e del suo multiplayer free-to-play. Di conseguenza possiamo ipotizzare che lo sviluppo della prossima epopea di Master Chief è già iniziato. Tuttavia, il giornalista di WindowsCentral tuttavia afferma di non essere sicuro al 100% di questa indiscrezione.

"Sono piuttosto certo che 343 stia lavorando a un altro progetto di Halo che non è Halo Infinite. Sono piuttosto sicuro. Non al 100%", afferma Corden.

Infine Corden ha suggerito che Microsoft potrebbe avere in programma una sorta di evento in presenza collegato all'Xbox Showcase di giugno, ma anche in questo caso non è sicuro al 100% di questa informazione.