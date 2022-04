Mino Raiola, morto il procuratore dei campioni: da Ibrahimovic a Donnarumma

Mino Raiola è morto all'età di appena 54 anni: il procuratore di campioni come Ibrahimovic, Pogba, Robinho, Lukaku e De Ligt era malato da tempo e lo scorso gennaio ha subito un intervento, ma le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane.

Arrivato nel 2020 a guadagnare la cifra record di 85 milioni di dollari grazie al suo ruolo di intermediazione, rappresentante di spicco di una elite di professionisti del calciomercato che contrastavano le intenzioni della FIFA di riformare la categoria, Raiola è entrato in contatto anche con il mondo dei videogiochi nel corso della sua carriera.

In particolare, lo scorso anno il procuratore si è scagliato contro FIFA Ultimate Team, definendo le meccaniche della celebre modalità assimilabili a una lotteria e dunque al gioco d'azzardo, ripercorrendo così alcune polemiche degli ultimi anni.

Non era la prima volta che Raiola si pronunciava in maniera aspra nei confronti della produzione EA Sports. Nel 2020 infatti è nato un contenzioso per i diritti relativi all'immagine di Ibrahimovic, che secondo il procuratore non erano stati acquisiti dal publisher in maniera legittima.

In un primo momento la morte di Mino Raiola è stata annunciata erroneamente da diverse testate, visto che l'uomo si trovava in condizioni critiche ma non era deceduto. Pochi minuti fa, però, è arrivata la conferma ufficiale.