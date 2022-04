Activision, Bobby Kotick ha guadagnato 185 milioni di dollari dal 2019 al 2021

Bobby Kotick, attuale CEO di Activision Blizzard ha guadagnato ben 185 milioni di dollari dal 2019 al 2021, stando gli ultimi documenti fiscali dell'azienda.

Sappiamo che Kotick vuole 375 milioni di dollari di buonuscita da Microsoft, ma allo stato attuale non è ancora chiaro in che modo il dirigente verrà liquidato e quale sarà la cifra che gli verrà corrisposta.

Un addio è tuttavia inevitabile, considerando le tantissime polemiche che l'attuale CEO si è portato dietro: a quanto pare sapeva da anni delle molestie in Activision e lui stesso ne avrebbe commesse, il che ha portato a vive proteste da parte dei dipendenti e non solo. Torniamo però ai suoi guadagni: il grosso delle cifre incassate da Kotick negli ultimi anni, per la precisione 149 milioni di dollari, deriva da un premio basato sulle prestazioni aziendali da lui stesso approvato nel 2016.

Nel 2021 il CEO si è tagliato lo stipendio del 99%, ma tale riduzione non va a toccare il bonus in questione. Insomma, anche se per assurdo dovesse essere allontanato senza buonuscita, di certo Kotick cadrà in piedi.