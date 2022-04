Top 10 dei giochi più visti in live su Twitch, YouTube e Facebook: GTA 5 è primo, Elden Ring sesto

Il portale Stream Hatchet ha pubblicato la classifica dei giochi più guardati in diretta su Twitch, YouTube Gaming e Facebook Gaming durante il primo trimestre del 2022, dunque fino al 31 marzo 2022. In prima posizione, senza grandi sorprese, troviamo GTA 5 / GTA Online, mentre Elden Ring e Lost Ark debuttano rispettivamente al sesto e settimo posto. Di seguito la top 10, stilata in base al numero di ore di visione complessive:

GTA 5/Online - 534 milioni di ore League of Legends - 517 milioni di ore Valorant - 322 milioni di ore Apex Legends - 252 milioni di ore Fortnite - 247 milioni di ore Elden Ring - 226 milioni di ore Lost Ark - 205 milioni di ore Minecraft - 185 milioni di ore Garena Free Fire - 179 milioni di ore CS: GO - 179 milioni di ore

Come fa notare Stream Hatchet l'80% dei giochi nella top 10 dei più seguiti è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente. Le uniche new-entry sono per l'appunto Elden Ring e Lost Ark.

Si tratta di un ottimo risultato per il soul-like di FromSoftware e l'MMO di Smilegate, specialmente considerando che partivano svantaggiati rispetto agli altri titoli in classifica: entrambi sono usciti a febbraio, ma la top 10 tiene conto delle ore di visualizzazione complessive dal 1 gennaio al 31 marzo 2022. Insomma, se fossero usciti con qualche settimana di anticipo probabilmente avrebbero potuto superare anche Apex Legends e Fortnite (al quarto e quinto posto).