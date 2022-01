Activision Blizzard, il CEO Kotick vuole 375 milioni di dollari di buonuscita da Microsoft

375 milioni di dollari: è questa la cifra che pare sia stata ottenuta da Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard, per l'acquisizione della sua compagnia da parte di Microsoft, concordata per 68,7 miliardi di dollari. Si tratta di una quantità di soldi davvero importante.

Va detto che nel corso degli anni Kotick ha guidato la sua compagnia verso profitti record, che comunque si sono sempre tradotti in stipendi e premi faraonici per lui e gli altri dirigenti. C'è però anche da ricordare che la sua figura è stata sempre molto discussa, in particolare negli ultimi mesi per via della gestione dei casi di molestie sessuali e maltrattamenti interni per cui Activision Blizzard è finita anche in tribunale.

Sicuramente i suoi molti critici non saranno felici di questo "premio", considerando che si è spesso dimostrato spregiudicato nel gestire impiegati e progetti, tra licenziamenti selvaggi e ristrutturazioni peggiorative di compagnie affiatate come Blizzard.

Comunque sia, era da ingenui pensare che Kotick non uscisse arricchito da questo affare, dato che ha regnato su Activision Blizzard per più di trent'anni ed è una figura chiave dell'industria dei videogiochi. C'è anche da dire che Kotick possiede molte azioni della compagnia, quindi è normale che parte dell'investimento finisca a lui, considerando che Microsoft paga 95 dollari ad azione.