GTA: Vice City Remastered su PlayStation Now a febbraio? Avvistato nel catalogo

GTA Vice City Remastered, ovvero la versione rimasterizzata del celebre titolo compresa all'interno di GTA The Trilogy: Definitive Edition, sembra sia in arrivo nel catalogo di PlayStation Now a febbraio 2022, in base a un avvistamento piuttosto convincente all'interno dell'interfaccia del servizio.

Come risulta visibile nello screenshot riportato qui sotto, sembra che GTA Vice City Remastered sia uno dei giochi gratis per gli abbonati al servizio Sony previsti per febbraio 2022, anche se pare destinato a non durare molto nel catalogo, come spesso accade con i titoli Rockstar Games.



Secondo quanto riportato nella stessa immagine, GTA Vice City Remastered dovrebbe rimanere nel catalogo di PS Now solo fino al 2 maggio 2022, dunque per una durata di circa 3 mesi. Non è molto anche per gli standard di PlayStation Now, ma è piuttosto in linea con quanto visto in precedenza per i giochi Rockstar Games sui servizi in abbonamento, considerando che anche le sortite di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Xbox Game Pass, per esempio, sono durate solo pochi mesi.

Anche questo dettaglio rende piuttosto realistico l'avvistamento, che ci spinge a pensare che il titolo in questione sia una delle novità previste per febbraio 2022 su PlayStation Now, considerando che l'annuncio dei nuovi giochi dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, probabilmente entro questa settimana.

Nel frattempo, in attesa di conferme, vi rimandiamo al riepilogo sui titoli di gennaio 2022 di PlayStation Now.