Life is Strange Remastered Collection: il primo video di gameplay per il primo capitolo

L'editore Square Enix ha pubblicato il primo video di gameplay di Life is Strange Remastered Collection, raccolta che comprende i primi due episodi della serie: Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm.

Chi possiede l'Ultimate Edition di Life is Strange: True Colors riceverà gratuitamente Remastered Collection.

Nel filmato, che trovate in testa alla notizia, si può vedere la nuova versione di una delle scene iniziali del gioco, quella in cui la protagonista Max assiste all'omicidio di Chloe nel bagno della scuola e inizia a comprendere di possedere un potere.

Come specificato nel comunicato stampa, il filmato mostra i seguenti miglioramenti:

risoluzione 4K nativa con Unreal 4 e un sistema d'illuminazione ricostruito;

modelli dei personaggi nuovi e rielaborati per il 4K con più poligoni;

animazioni più espressive, capelli con una fisica più naturale, lacrime, ferite e altri elementi aggiornati;

espressioni facciali di Max più dettagliate grazie a degli effetti speciali del viso aggiornati;

espressioni facciali e occhi di Nathan e Chloe rielaborati;

sincronizzazione labiale completa;

ambienti nuovi e aggiornati con riflessi e texture;

Pubblicato anche un secondo video, che mostra un videoconfronto tra la vecchia e la nuova versione di Life is Strange. In questo caso è stata usata la sequenza ambientata nella camera di Chloe.

Per il resto vi ricordiamo che Life is Strange Remastered Collection sarà disponibile a partire dal 1° febbraio 2022 su PC, Xbox One, PS4 e Stadia. Sarà giocabile anche su GeForce Now e su PS5 e Xbox Series X e S, queste ultime due versioni in retrocompatibilità. Presto arriverà anche su Nintendo Switch, anche se di quest'ultima versione non si conosce ancora la data di lancio.