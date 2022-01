Google Stadia Pro: Life is Strange Remastered nei 7 giochi gratis di febbraio 2022

Google ha annunciato le nuove introduzioni all'interno del catalogo di giochi gratis per gli abbonati a Google Stadia Pro a partire da febbraio 2022 , che annoverano ben 7 giochi aggiuntivi tra i quali anche Life is Strange Remastered .

L'interesse maggiore si concentra sugli ultimi due dell'elenco, ovvero le versioni rimasterizzate delle serie episodiche di Dontnod, Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm, in arrivo proprio a febbraio anche sulle altre piattaforme.

Google Stadia Pro: le novità di febbraio 2022

Tra le novità generali al catalogo, si segnala anche l'arrivo di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, MotoGP 21, Fast and Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R e altri, come titolo da acquistare a parte all'interno dello store.

Ricordiamo, peraltro, i giochi gratis di gennaio 2022 per gli abbonati, a cui si aggiungeranno dunque anche quelli di febbraio dalla prossima settimana.