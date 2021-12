Google Stadia Pro, i giochi gratis di gennaio 2022 per gli abbonati

Google ha annunciato i giochi gratis che saranno disponibili a gennaio 2022 per gli abbonati a Stadia Pro: la lista include titoli come Darksiders 3 e Bloodstained: Ritual of the Night.

Google Stadia Pro, i giochi disponibili dal 1 gennaio 2022



Darksiders 3

Bloodstained: Ritual of the Night

Shantae: Risky's Revenge

Darkside Detective: A Fumble in the Dark

DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders

Darksiders 3 (recensione) ci catapulta nuovamente nello scenario post-apocalittico della serie creata da Vigil Games, mettendoci stavolta al comando di Furia, un altro dei Cavalieri dell'Apocalisse, impegnata in una spietata caccia ai Sette Peccati Capitali.

"Furia, la più enigmatica e imprevedibile dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse, dovrà riuscire dove altri hanno fallito: riportare l'equilibrio tra le forze che hanno sconvolto la Terra", si legge nella sinossi ufficiale del gioco.

Bloodstained: Ritual of the Night (recensione) è invece il nuovo metroidvania diretto da Koji Igarashi, che racconta la storia di una coraggiosa guerriera, Miriam, segnata da una maledizione che sta trasformando il suo corpo in cristallo.

"Per salvare se stessa, e ovviamente tutta l'umanità, dovrà affrontare un castello infestato dai demoni evocati da Gebel, il suo vecchio amico il cui corpo e la cui mente si sono cristallizzati quasi del tutto."

Shantae: Risky's Revenge è la remaster di un gioco pubblicato originariamente su Nintendo DS, mentre Darkside Detective: A Fumble in the Dark è un'accattivante avventura in stile retrò sviluppata da Spooky Doorway.