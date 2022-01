Expeditions: Rome: il trailer con le citazioni della stampa celebra il successo del gioco

Expeditions: Rome è andato molto bene, quantomeno a livello di ricezione da parte del pubblico e della stampa, tanto che l'editore THQ Nordic gli ha dedicato il classico trailer con le citazioni della stampa, ovviamente scegliendo tra le recensioni che hanno trattato meglio il gioco.

Nel filmato possiamo quindi vedere alternate alcune sequenze di gioco a frasi estrapolate dagli articoli, fino alla carrellata finale dedicata ai voti migliori, tra i quali quello che gli abbiamo assegnato noi nella nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Expeditions: Rome ci è piaciuto davvero molto e lo consigliamo a tutti quelli che sono alla ricerca di un gioco di ruolo profondo e sfaccettato, pur con qualche criticità, in particolare dal lato strategico. È un degno nuovo episodio della serie Expeditions, oltretutto dalla scenario davvero affascinante (la Roma Repubblicana). Si tratta di un'esperienza coinvolgente e piena di scelte significative, con eventi e situazioni costruiti con grande sapienza. A dirla tutta ci aspettavamo molto meno e forse proprio per questo siamo rimasti particolarmente colpiti dal risultato finale.

Per il resto il filmato è utile anche per vedere elementi dell'ambientazione di Expeditions: Rome, ossia la Roma repubblicana, nonché alcune meccaniche di gioco come quella dei dialoghi.