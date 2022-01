Dying Light 2: svelato il programma dei contenuti aggiuntivi post-lancio

Techland ha svelato il programma dei contenuti aggiuntivi post-lancio di Dying Light 2: Stay Human attraverso una singola illustrazione, che al momento segnala le aggiunge previste fino a giugno del 2022, ma queste sono poi destinate a continuare anche in seguito.

Abbiamo infatti visto gli sviluppatori annunciare un supporto post-lancio per Dying Light 2: Stay Human lungo addirittura 5 anni, dunque ci sarà modo di tornare sull'argomento con ulteriori informazioni nel prossimo futuro, ma intanto abbiamo già uno schema preciso di quello che è previsto arrivare nei mesi immediatamente successivi all'uscita sul mercato con l'immagine riportata qui sotto.

Dying Light 2, l'infografica sui contenuti aggiuntivi post-lancio

L'infografica indica che i primi DLC gratis per Dying Light 2 sono previsti tra febbraio e marzo 2022, dedicati alle fazioni in-game.

Successivamente, fra marzo e aprile ci sarà una serie di eventi con gli infetti mutati, oltre al primo set di sfide aggiuntive da applicare ai contenuti standard del gioco. In seguito, verso giugno 2022, sarà tempo per il primo DLC sulla storia, che arriverà dopo il secondo set di sfide previsto per maggio. Siamo ancora alla metà del primo anno di uscita, dunque ulteriori informazioni verranno rilasciate in seguito.

Come ribadito anche nell'immagine, nei 5 anni di supporto sono previsti nuovi elementi della storia, tra i quali un secondo DLC che espande la trama, oltre a nuove armi, nuovi nemici, storie, eventi e altro. Ci saranno anche DLC a pagamento, in base a quanto riferito. Proprio oggi, Techland ha rilasciato un secondo video sulle modalità grafiche di Dying Light 2, in questo caso su Xbox.