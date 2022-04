Sifu: nuovi contenuti gratis in arrivo nel 2022, vediamo il programma

Sifu ha una notevole quantità di contenuti aggiuntivi gratis in arrivo nel corso del 2022 e gli sviluppatori di Sloclap hanno pubblicato oggi il programma previsto per questa e le prossime stagioni del particolare picchiaduro per PS5, PS4 e PC.

In base al tweet riportato qui sotto, si parte da questa primavera, per la precisione dal 3 maggio 2022, con l'arrivo di alcune nuove opzioni di gioco per quanto riguarda la difficoltà, la possibilità di effettuare un allenamento avanzato e la selezione degli abiti per il protagonista, con ulteriore selezione tra "studente", "discepolo" e "master".



In estate, ancora senza una data d'uscita precisa, è previsto un sistema di punteggio avanzato, alcuni modificatori applicati al gameplay e altri nuovi abiti da utilizzare per il protagonista. Notare che le informazioni sono ancora volutamente vaghe, con ulteriori dettagli che verranno distribuiti in seguito, ma è possibile vedere nell'immagine del tweet alcune informazioni aggiuntive.

Per quanto riguarda i modificatori al gameplay, per esempio, vediamo come alcuni di questi siano la possibilità di togliere i ciondoli, avere un punto solo di energia, non poter usare la guardia, avere nemici più forti, staffa d'oro, tutte le abilità sbloccate e il bullet time.

In autunno è previsto l'arrivo di un editor per i replay, che dovrebbe consentire di rendere più spettacolari i video registrati sull'azione di gioco, oltre a nuovi modificatori e abiti in arrivo. In inverno, infine, è prevista la nuova modalità di gioco "Arena" e ulteriori modificatori e abiti. Il mese scorso avevamo visto l'aggiornamento contenente il doppiaggio in mandarino con la patch 1.07.