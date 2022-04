Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 con VRR a oltre 100 fps e ray tracing attivo

Marvel's Spider-Man: Miles Morales gira a oltre 100 fps con ray tracing attivo su PS5 con il VRR: un risultato assolutamente straordinario per il gioco sviluppato da Insomniac Games.

Come abbiamo riportato, l'update del VRR è già disponibile su PS5 con un aggiornamento invisibile e alcuni titoli ne traggono vantaggio, come appunto il tie-in basato sul celebre personaggio Marvel.

Il canale YouTube GamingTech ha pubblicato un video piuttosto eloquente in tal senso, mostrando appunto cosa succede a Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PlayStation 5 laddove si attivi il supporto per il VRR e si vada a selezionare la modalità grafica Prestazioni RT.

Ci sono alcune perplessità sulla precisione dei numeri mostrati nel riquadro del televisore utilizzato per il test, ma qualora i dati venissero confermati ufficialmente ci troveremmo di fronte a un boost sostanziale, che fa passare il gioco da 60 a oltre 100 frame al secondo.

In pratica ci troviamo quasi di fronte a un'impostazione in grado di reggere i 120 Hz, ma con una risoluzione decisamente maggiore rispetto ai canonici 1080p che vengono utilizzati per questo genere di modalità.