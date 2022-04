PS5: l'update del VRR è già disponibile con un aggiornamento invisibile

Ieri, Sony ha confermato che l'aggiornamento per il supporto alla VRR è in arrivo su PS5 "questa settimana". In realtà, è già disponibile ora, ma con una update della console quasi invisibile.

Avviando PS5, infatti, ci siano ritrovati tra i download un nuovo software di sistema. A differenza dei normali aggiornamenti del firmware, però, l'update non ha richiesto alcuna attivazione manuale e non ha richiesto alcun riavvio della console. Inoltre, il download e l'istallazione hanno richiesto meno tempo di quello necessario per arrivare nell'homepage di PlayStation 5. Non viene proposta nemmeno una notifica: se non avessimo cercato manualmente nella lista dei download, non avremmo saputo che l'update era stato attivato.

PS5

Ricordiamo, come avete letto nella nostra notizia completa dedicata alle novità del VRR di PS5 (lista dei giochi supportati compresa), che il VRR è attivo in modo automatico se disponete di un televisore compatibile e avviate un gioco che lo supporta nativamente.

Potete però attivare il VRR in modo forzato anche nei giochi che non lo supportano ufficialmente: ovviamente i risultati potrebbero variare da caso a caso e in alcune situazioni potrebbero esserci più problemi che vantaggi.

È curioso che Sony non invii nemmeno una notifica legata all'aggiornamento, visto che dovrebbe essere uno dei vantaggi tecnici più richiesti dai giocatori di PS5.