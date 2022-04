Xbox cerca un manager che aiuti nella gestione di nuove acquisizioni di studi di sviluppo

Microsoft Xbox è in cerca di un manager che possa aiutare nella gestione di acquisizioni di studi di sviluppo videoludici, ma non solo. La proposta di lavoro è stata pubblicata questa settimana e potrebbe suggerire che la compagnia di Redmond non ha ancora terminato i propri sforzi di espansione.

"Il team Gaming Strategy & Development funge da strumento di gestione della strategia aziendale per il Team Xbox", si legge nell'annuncio di lavoro per il ruolo di "Manager del team Gaming Strategy & Development". Continua spiegando: "Collaboriamo strettamente con il Gaming Leadership Team per identificare e valutare opportunità di crescita trasformative. Tra i nostri compiti è incluso l'aiutare a rispondere alle domande di business più impegnative di Microsoft Gaming, guidando il programma M&A di Gaming (ad esempio, Activision Blizzard, ZeniMax, Double Fine, ecc.), e identificando e comprendendo le dinamiche chiave del settore."

Satya Nadella, CEO di Microsoft

Secondo la descrizione, le responsabilità del candidato comprenderanno "il sostegno alle decisioni strategiche con rigore quantitativo e qualitativo", l'identificazione delle tendenze "chiave del consumatore / tecnologia / business" e "lo sviluppo e la valutazione del business case per le acquisizioni di contenuti e tecnologia (M&A)".

Microsoft è ora impegnata nell'acquisizione di Activision Blizzard: a questo riguardo, il SOC Investment Group chiede di votare contro l'acquisizione di Microsoft Xbox.