Activision Blizzard: SOC Investment Group chiede di votare contro l'acquisizione di Microsoft Xbox

SOC Investment Group ha esortato i colleghi azionisti di Activision Blizzard a votare contro la fusione proposta da Microsoft Xbox. L'investitore ritiene che l'accordo non sia a livello delle potenzialità dell'azienda e che non sia la soluzione ai problemi della compagnia.

Il SOC Investment Group è stato molto critico nei confronti di Activision Blizzard dopo le recenti cause per molestie sessuali e discriminazione (che ricordiamo sono perlopiù ancora in corso), e lo scorso novembre ha chiesto le dimissioni degli amministratori più noti, tra cui il CEO Bobby Kotick, il presidente del consiglio Brian Kelly e il direttore indipendente Robert Morgado.

SOC Investment Group ha scritto una lettera ai colleghi azionisti invitandoli a rifiutare la fusione proposta per due motivi. "Questa transazione non riesce a valutare correttamente Activision e il suo futuro potenziale di guadagno, in parte perché ignora il ruolo che la crisi delle molestie sessuali - e la gestione incompetente del consiglio di Activision - ha giocato nel ritardare il rilascio dei prodotti e nel diminuire il prezzo delle azioni", ha sostenuto SOC.

Kotick, CEO di Activision

Il gruppo di investimento ha anche detto che è "scettico sul fatto che qualsiasi transazione con Microsoft (o un acquirente simile) sia fattibile, dato il cambiamento nel clima di applicazione dell'antitrust, così come le evidenti fonti di potenziali danni alla concorrenza derivanti dalla fusione".

Ricordiamo che Microsoft ha detto che spera di completare l'affare nella prima metà del 2023. La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti sta gestendo una revisione antitrust per determinare se l'acquisizione darebbe a Xbox un ingiusto vantaggio competitivo.

Quattro senatori statunitensi hanno recentemente scritto alla FTC per esprimere la loro preoccupazione per la fusione proposta, che a loro dire avrebbe già ostacolato gli sforzi di sindacalizzazione e "minacciato le richieste di responsabilità dei lavoratori" riguardo alle accuse di cattiva condotta sessuale e discriminazione.

Nella sua lettera di giovedì, SOC ha detto: "Non crediamo che gli azionisti di Activision dovrebbero mirare a una transazione per ricostruire il valore perso in seguito al fallimento del management di Activision nel garantire la sicurezza e l'equità sul posto di lavoro e in seguito al fallimento del consiglio di amministrazione nel rispondere in modo costruttivo alla crisi nascente."

"Ma notiamo anche che, almeno dallo scorso luglio, i dipendenti di Activision hanno coraggiosamente chiesto che le molestie e le ritorsioni in azienda finiscano e che abbiano un ruolo decisivo nel rimodellare la cultura aziendale in futuro."

"Crediamo che solo impegnandosi costruttivamente con la sua forza lavoro - l'unica risorsa che Activision non può vendere ma senza la quale l'azienda non può operare - l'azienda può iniziare una vera svolta e ripristinare la fiducia degli investitori nella sua reputazione e nelle sue operazioni."

"Vi invitiamo a unirvi a noi nel rifiutare la proposta di fusione di Microsoft e a eleggere un nuovo consiglio di amministrazione competente e dedicato alla prossima assemblea annuale di Activision Blizzard".

Recentemente, abbiamo anche scoperto che il governatore della California è stato accusato di interferire nella causa legale contro Activision.