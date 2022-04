Classifiche digitali inglesi: Lego Star Wars Skywalker's Saga, vendite al livello di Elden Ring

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, ha avuto un lancio in digitale paragonabile a quello di Elden Ring nel Regno Unito, stando ai dati rilevati da GSD, che parla di un grande successo. Vediamo le classifiche digitali inglesi:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) Elden Ring (Bandai Namco) / FIFA 22 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) WWE 2K22 (2K Games) NBA 2K22 (2K Games) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) F1 2021 (EA) Tiny Tina: Wonderlands (2K Games) Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (Square Enix) Grand Theft Auto Online (Rockstar)

Il gioco di Warner Bros. e TT Games ha venduto il 61% delle copie in digitale e ha mancato di poco il risultato fatto da Eldern Ring a febbraio, considerando i dati complessivi dei due giochi. Si tratta del secondo lancio più grosso dell'anno sul territorio inglese e il gioco LEGO che ha venduto più velocemente nella storia del franchise.

Parlando di piattaforme, Xbox è quella dove Lego Star Wars: La saga degli Skywalker ha venduto meglio, con il 41% del totale, seguita da PlayStation con il 34%, da PC con il 18% e da Nintendo Switch con il 7%.

Considerando tutti i giochi della classifica, PlayStation è risultata la piattaforma dominante, con il 39% delle vendite, seguita da Xbox con il 34%, da Nintendo Switch con il 16% e dal PC con l'11%.

Altro nuovo titolo della settimana in classifica è Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, che ha debuttato in nona posizione. In questo caso le vendite sono state del 44% su Nintendo Switch, del 31% su PS4, del 15% su PC e dell'11% su Xbox.