Vampire Survivors aggiunge un cane che scoreggia fiori, con un nome che solo gli italiani capiranno

Vampire Survivors si è aggiornato e ha aggiunto un nuovo personaggio, un cane che scoreggia fiori, ma anche una nuova mappa chiamata The Bone Zone. Inoltre, il cane ha un nome che solo gli italiani potranno capire: O'Sole Meeo.

Come potete vedere nel video ufficiale del team di sviluppo, il cane di Vampire Survivors è in grado di attaccare sparando dei fiori colorati dal proprio posteriore. Si tratta di una tecnica molto efficace, ma è innegabile che sia una scelta stilistica "particolare".

Il video si chiama, in originale, "Non puoi accarezza il cane in Vampire Surivivors": si tratta di un ovvio riferimento a un noto meme, che dispone anche di un proprio account Twitter il quale si occupa di segnalare i cani videoludici che possono essere accarezzati.

La nuova arena The Bone Zone di Vampire Survivors vedrà invece centinaia di teschi pronti a farci a pezzi, ma anche una nuova arma, due nuovi Arcani e varie correzioni minori e risoluzioni di bug.

O'Sole Meeo si sblocca completando tutti gli stage base di Vampire Survivors, andando poi alla Gallo Tower e uccidendo 3.000 Dragon Shrimp (anche in più run e con più personaggi). Se avete già rispettato questi requisiti, vi basterà completare una partita (anche iniziando e uscendo subito) per sbloccare il cane.

Infine, vi lasciamo al nostro provato di Vampire Survivors.