POCO F4 GT, la recensione del gaming phone Android dal prezzo aggressivo e dalle ottime prestazioni

Chiunque segua anche solo limitatamente il mondo degli smartphone Android sarà a conoscenza del fatto che esiste una nicchia di mercato dedicata ai prodotti indirizzati ai videogiocatori: dispositivi come il celebre ROG Phone 5S o il recente REDMAGIC 7 Pro sono fra gli esponenti di spicco di questo segmento, e sono entrambi caratterizzati dal fatto di scendere poco a compromessi, offrendo tutto ciò che serve per giocare al top delle possibilità ma sacrificando la parte più strettamente "telefonica" e ponendosi in una fascia di prezzo non esattamente abbordabile. In questa recensione di POCO F4 GT parliamo invece di un device che, pur essendo in tutto e per tutto un gaming phone, tenta di percorrere una strada alternativa rispetto a quella descritta poco sopra. L'intenzione del produttore cinese è infatti quella di offrire uno smartphone capace sì di soddisfare le esigenze dei videogiocatori, ma senza per questo rinunciare all'ambizione di essere anche una scelta appetibile per chi cerca un dispositivo Android con una dotazione tecnica notevole a un prezzo interessante: POCO F4 GT esce infatti sul mercato con un listino di 599,90 Euro nella versione 8/128 GB e 699,90 Euro per il taglio da 12/256 GB, senza contare la promozione Early Bird valida fino al 29 Aprile che abbassa i prezzi di ulteriori cento Euro.

Lato connettività c'è tutto ciò che serve, ovvero supporto alle reti 5G oltre a Wi-Fi, GPS, Bluetooth e NFC, anche se i puristi del gaming potrebbero storcere il naso per l'assenza del jack da 3,5 mm per le cuffie che di solito in dispositivi di questo tipo non manca mai. Incluso nella confezione, tuttavia, si trova un connettore per collegare gli auricolari tramite porta USB, assieme al cavo di ricarica, a una cover trasparente in silicone e al massiccio alimentatore da 120 Watt.

Design

I gaming phone ci hanno abituato a design aggressivi e ipertecnologici (per non dire proprio tamarri), ed è quindi con piacere che accogliamo la decisione di POCO F4 GT di andare in decisa controtendenza, sfoggiando un look da smartphone quasi "normale". Sia chiaro, sobrietà ed eleganza magari non sono proprio le pietre angolari di questo dispositivo, ma quando lo si estrae dalla tasca perlomeno non si ha la sensazione di avere per le mani un'astronave.

La cover posteriore è realizzata in vetro, divisa da una linea verticale lucida e da due triangoli che dai lati convergono verso il centro: dettagli che danno una certa personalità a POCO F4 GT senza apparire per questo eccessivi. Il modulo delle fotocamere occupa l'angolo in alto a sinistra della scocca, condividendone il tema dei triangoli laterali e presentando alcuni gradevoli tocchi di stile come il flash a forma di fulmine e due LED RGB che si attivano per segnalare le notifiche. Lo schermo da 6,67" è protetto da Gorilla Glass Victus, con un piccolo punch hole al centro che ospita la fotocamera frontale. La cornice in alluminio merita invece un po' più di attenzione del solito in quanto contiene sulla destra una delle maggiori peculiarità di POCO F4 GT, ovvero i due grilletti a scomparsa (attivabili dagli slider disposti sullo stesso lato) che possono essere sfruttati a piacere nei videogiochi ma fungono anche da scorciatoie per determinate funzioni del telefono. In mezzo ad essi c'è il tasto di accensione che integra anche il sensore per le impronte digitali, sulla sinistra l'alloggiamento per due nanoSIM, il bilanciere del volume e un microfono, in alto la porta a infrarossi, un ulteriore microfono e lo speaker secondario, mentre in basso abbiamo l'altoparlante e il microfono principali assieme alla porta USB-C.

In merito a dimensioni e peso, POCO F4 GT riesce poi a limitare i danni, con misure pari a 162.5 x 76.7 x 8.5 mm per 210 grammi che lo rendono meno voluminoso di altri illustri colleghi e utilizza un form factor da 20:9 che lo snellisce quel poco che basta per non farlo sembrare un "padellone" come tanti.