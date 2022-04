Ghost of Tsushima: la vera isola di Tsushima propone un ampio set di prodotti a tema con il gioco

La vera isola di Tsushima, sulla quale è ispirato il gioco di Ghost of Tsushima, ha realizzato un set di prodotti ufficiali, molto variegato, a tema con il gioco, anche per invogliare i turisti che visiteranno - Covid permettendo - la regione giapponese.

Il set di prodotti include magliette, felpe, calze, un coltello, tazze e non solo. Potete vedere tutto quello che viene proposto a tema Ghost of Tsushima tramite l'immagine qui sotto.

Set di prodotti a tema Ghost of Tsushima

Il merchandise sarà creato da MSY, il cui direttore Masaya Akiyama ha detto (secondo la traduzione dal giapponese all'inglese di VGC): "La collezione Ghost of Tsushima incorpora l'alta qualità, il divertimento del gioco e l'eccellenza della sua creazione nel design grafico con un senso di rispetto. Speriamo che la mostra permanente della collezione al Fureai-do Tsushima serva da ponte tra il gioco e il turismo di Tsushima, con i visitatori di Tsushima che si interessano al mondo di Ghost of Tsushima e al gioco, e i fan del gioco che prenderanno in considerazione di conseguenza una visita a Tsushima".

In una dichiarazione sul suo sito ufficiale, la Tsushima Local Promotion Association afferna che spera che l'esclusivo merchandise accenda un nuovo interesse per il turismo a Tsushima, perché la pandemia di COVID-19 ha gravemente ostacolato qualsiasi turismo reale che ci si aspettava come risultato del successo del gioco.

"Tsushima City ha gestito il sito ufficiale di collaborazione Ghost of REAL Tsushima da marzo 2021 e ha inviato informazioni ai fan di Ghost of Tsushima, ma a causa degli effetti della nuova infezione da coronavirus, la città non sta attirando così tanti turisti come previsto", ha detto. "Speriamo che i fan dell'opera colgano l'occasione per visitare Tsushima, vestirsi con il merchandise e divertirsi non solo con il gioco ma anche nella vera Tsushima, l'ambientazione, il suo corpo e la sua anima."

Infine, vi segnaliamo che il film di Ghost of Tsushima ha trovato il proprio sceneggiatore, Takashi Doscher.