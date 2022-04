POCO F4 GT disponibile da oggi in Italia: prezzo, caratteristiche e accessori

POCO ha annunciato il lancio globale di POCO F4 GT, il nuovo smartphone della compagnia cinese pensato per il gaming, assieme ai primi device AioT POCO Buds Genshin Impact Edition e POCO Watch.

Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione del POCO F4 GT a cura di Fabio Palmisano.

POCO F4 GT promette prestazioni adatte ai videogiocatori più esigenti grazie al processore Snapdragon 8 gen 1 con processo produttivo a 4nm e una RAM LPDDR5 da 8 o 12 GB a 3200 MHz con memoria da 128 o 256GB, insieme a una ROM UFS 3.1 aggiornata. Lo smartphone utilizzata l'avanzata tecnlogia LiquidCool 3.0 per raffreddare il dispositivo, in grado di abbattere le temperature anche con sessioni di gioco intense e prolungate.

Il nuovo smartphone di POCO inoltre monta dei trigger magnetici pop-up, fondamentalmente due tasti fisici in più attivabili dagli appositi slider e che offrono una marcia in più per la fruizione di videogiochi. Tali pulsanti possono tornare utili anche per l'utilizzo quotidiano per l'accesso rapido in movimento oppure come shortcut per attivare la fotocamera, la registrazione dello schermo o la torcia.

POCO F4 GT monta un display flat AMOLED da 6,67 pollici e 10-bit TrueColor con frequenza di aggiornamento fino 120Hz e con il touch sampling rate da 480Hz. La risoluzione dello schermo è di 1080 x 2400 pixel e luminosità di 800 nit.

Lo smartphone è dotato del primo sistema di ricarica HyperCharge a 120W di POCO e una grande batteria da 4,700mAh, che può essere caricata completamente in 17 minuti stando ai dati condivisi dalla compagnia cinese. Presente inoltre la funzione AdaptiveCharge, che impedisce alla batteria di sovraccaricarsi nella fase critica di carica dall'80% al 100% per tutta la notte.

Per quanto riguarda le fotocamere, il POCO F4 GT monta nella parte posteriore un obiettivo da 64 MP con apertura f/1,7, una grandangolare da 8 MP f/2,2 e FOV 120° e una macro da 2 MP f/2,4. L'obiettivo frontale è da 20 MP e apertura focale f/2,5. Lo smartphone permette riprese video in 4K e 60fps.

POCO F4 GT sarà disponibile su po.co e su Amazon nelle colorazioni Stealth Black, Knight Silver e Cyber Yellow. In Italia sarà acquistabile in due varianti a partire dalle 15:00 di oggi, martedì 26 aprile 2022:

8GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €599,90

12GB + 256GB: prezzo di vendita consigliato a €699,90

Mentre questi i prezzi Early Bird, fino alle 23:59 del 29 aprile:

8GB + 128GB: a €499,90

12GB + 256GB: a €599,90

POCO F4 GT

Scheda tecnica POCO F4