Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di shirogane_art è minimale e artistico

Final Fantasy 7 Remake è stato uno dei più grandi successi di pubblico e critica di Square Enix degli ultimi anni. I motivi sono molteplici, dalla qualità grafica alla profondità del gameplay, ma anche e soprattutto per la fedele ma ammodernata rappresentazione dei personaggi del gioco. Tra tutti, uno dei preferiti è sempre stato Tifa e anche oggigiorno la ragazza ha molti e molte fan. Ora, shirogane_art ci propone il proprio cosplay di Tifa, in versione minimale e artistica.

shirogane_art ci presenta un cosplay di Tifa non fedele al personaggio del gioco. La cosplayer, in questa versione, ha realizzato una Tifa "minimale", ovvero con la quantità minima di elementi necessari per riconoscerla, ma senza copiare la fonte. shirogane_art ha optato per materiali lucidi, ad esempio, e ha giocato ancora di più con i contrasti bianco e nero. Si tratta di un'interpretazione personale del personaggio ben riuscita.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tifa realizzato da shirogane_art? Il personaggio di Final Fantasy 7 Remake è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?