Sony conferma Venom 3 e Ghostbusters 4 ufficialmente durante il CinemaCon

Sony Pictures ha annunciato i sequel di alcuni dei suoi più grandi franchise. Parliamo di Venom 3, seguito di La Furia di Carnage, e Ghostbuster 4, seguito di Ghostbusters: Afterlife. Entrambi i film - i cui nomi non sono ufficiali - sono ora in lavorazione. L'informazione è stata condivisa durante il CinemaCon.

I film di Venom, anche se non propriamente apprezzati dalla critica, si sono dimostrati dei successi al botteghino. Venom (2018) ha prodotto più di 850 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il sequel del 2021 La furia di Carnage ha realizzato più di 500 milioni di dollari a livello globale, spingendo il franchise oltre 1,3 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda Ghostbusters, Ghostbusters: Afterlife è stato un successo più modesto, incassando circa 200 milioni di dollari a livello globale.

Carnage, da "Venom: La furia di Carnage"

Sony Pictures non ha condiviso alcuna informazione su entrambi i sequel, oltre a confermare la loro esistenza. Presumibilmente Tom Hardy tornerà a interpretare Eddie Brock/Venom in Venom 3. Per quanto riguarda il sequel di Ghostbusters, potrebbero esserci varie direzioni per la trama, ma dovremo aspettare ancora un po' per scoprire i dettagli.

Venom 3, tra l'altro, era già in pratica stato confermato tempo fa dalla produttrice.