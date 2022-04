Starfield: il video italiano "Nel campo stellare - Episodio 3" ci parla della musica del gioco

Bethesda ha pubblicato un nuovo video italiano dedicato a Starfield. Si tratta di "Nel campo stellare - Episodio 3: Il suono dell'avventura" e, come è facile intuire, è un video che parla della musica e della componente sonora del gioco di ruolo d'azione. Potete vedere il filmato qui sopra.

Purtroppo, questo nuovo video dedicato a Starfield e alla sua musica non include alcuna nuova scena di gameplay. Sappiamo già che tale presentazione arriverà (probabilmente) in estate.

Ecco la descrizione ufficiale del video di Microsoft e Bethesda: "Oggi siamo lieti di presentare un nuovo episodio della serie di video Nel campo stellare. In questo episodio, il direttore audio di Bethesda Game Studios, Mark Lampert, e il compositore di Starfield, Inon Zur, s'incontrano per discutere della musica e del sound design di Starfield. Ascoltali discutere dei rispettivi processi artistici, dell'impatto della colonna sonora sull'esperienza del giocatore e della continua ricerca di risposte alla base della musica di Starfield."

"Starfield è il progetto più ambizioso cui abbia mai lavorato," afferma Zur. "È un gioco vasto ambientato in un luogo vasto, ma soprattutto si pone grandi domande, domande filosofiche e importanti, che di solito la gente non si preoccupa di porsi o non osa fare."

Starfield sarà disponibile in esclusiva su Xbox Series X|S e PC l'11 novembre 2022, ovvero undici anni dopo The Elder Scrolls V Skyrim. Sarà possibile giocare sin dal D1 al videogame tramite Xbox Game Pass, senza costi aggiuntivi.

Vi ricordiamo anche che Starfield proporrà una delle meccaniche di TES Oblivion, in versione aggiornata.