Starfield: 11 nuovi artwork mostrano nuovi pianeti, creature e basi spaziali

Grazie a un nuovo video condiviso da Bethesda, abbiamo modo di vedere nuovi artwork di Starfield. Per il momento, infatti, non è disponibile del gameplay e non abbiamo altro a disposizione se non immagini, anche se non di gioco. Potete vedere la galleria delle nuove immagini qui sotto.

Le immagini arrivano dal video "Nel campo stellare - Episodio 3: Il suono dell'avventura" che ci parla della musica di Starfield: potete vederlo qui.

Gli artwork di Starfield mostrano varie ambientazioni e luoghi specifici. Possiamo ad esempio vedere il relitto di una nave in quello che sembra un mare o un lago prosciugato. La struttura sembra quasi una carcassa, circondata da creature acquatiche.

Proseguendo, troviamo un'immagine di una foresta di alberi giganti. Vediamo in primo piano il personaggio di Starfield, che ci aiuta a capire le effettive proporzioni dell'ambiente. Si passa poi a una caverna, che sembra colma di metalli preziosi.

I nuovi artwork di Starfield propongono anche un interno di una base spaziale, con vari pannelli e superfici in metallo. Possiamo anche vedere un esterno, un'immagine di un pianeta in primo piano, con un pianeta sullo sfondo che dispone di alcuni anelli di asteroidi.

Starfield, se gli artwork sono rappresentativi del gioco finale, potrebbe anche includere un mondo dallo stile desertico, con dune arancioni e delle specie di strani cactus bianchi e viola. Vediamo poi una landa rocciosa con una base, forse dedicata al rifornimento di risorse. Si passa poi a una sorta di caverna con dell'acqua, che scorre tra le pietre.

Passiamo poi a quello che potrebbe essere un aeroporto per navette, a un'immagine abbozzata di una ragazza che usa un oggetto tecnologico mentre sta appoggiata di fronte a un grosso oblò di una stazione spaziale o di una navicella e, in chiusura del video di Starfield, a un'immagine di una nave spaziale che passa di fronte a quello che pare un pianeta color grigio.

Vi ricordiamo che potete vedere il precedente blocco di artwork condiviso dagli autori di Starfield in questa nostra notizia dedicata.