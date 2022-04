POCO F4 GT 5G: preordine su Amazon Italia disponibile per il modello 12+256 GB, ecco il prezzo

Su Amazon Italia è ora disponibile il preordine di POCO F4 GT 5G, precisamente nel modello da 12+256 GB. Il prezzo dello smartphone è di 599.90€ e la data di uscita segnalata sulla piattaforma è il 9 maggio 2022. Il prodotto è offerto a 100 euro di sconto pre-uscita. Ecco la Scheda tecnica di POCO F4:

Display: AMOLED FHD+ da 6,67" con refresh rate a 120 Hz

AMOLED FHD+ da 6,67" con refresh rate a 120 Hz SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 con Adreno 730

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 con Adreno 730 RAM: 8 o 12 GB LPDDR5 a 3200 MHz

8 o 12 GB LPDDR5 a 3200 MHz Fotocamere posteriori: Wide da 64 MP con f/1,7 Grandangolare da 8 MP con f/2,2 e FOV 120° Macro da 2 MP con f/2,4

Fotocamera frontale: Wide da 20 MP con f/2,5

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e

802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth: 5.2 con A2DP/LE

5.2 con A2DP/LE Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Colori: Stealth Black Knight Silver Cyber Yellow

Batteria: 4700 mAh

4700 mAh Dimensioni: 162.5 x 76.7 x 8.5 mm

162.5 x 76.7 x 8.5 mm Peso: 210 grammi

210 grammi Memoria e prezzo: 8 GB RAM + 128 GB | 599,90€ 12 GB RAM + 256 GB | 699,90€



Infine, vi lasciamo alla nostra recensione, nella quale vi spieghiamo che: "Anche se è la definizione che abbiamo usato noi stessi nel corso di questa recensione, riferirsi a POCO F4 GT come gaming phone è quasi limitante per un dispositivo che si comporta molto bene come telefonino a tutto tondo: giocarci è un piacere grazie agli ottimi grilletti magnetici, ma una scheda tecnica di primissimo profilo e un design curato quanto basta, lo rendono uno smartphone potente e versatile, oltretutto disponibile a prezzi davvero intriganti. Magari non conterà su feature rivoluzionarie e su caratteristiche da primatista assoluto, ma POCO F4 GT è uno smartphone ben concepito e realizzato che merita senz'altro di essere preso in considerazione, che si sia o meno appassionati di mobile gaming."

