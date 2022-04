Ghost of Tsushima: il film ha trovato il proprio sceneggiatore, Takashi Doscher

Ghost of Tsushima diventerà un film e ha ora trovato il proprio sceneggiatore: parliamo di Takashi Doscher, noto per il film sci-fi romantico Only (per il quale è sceneggiatore e regista). L'informazione è stata condivisa in anteprima da Deadline.

Il film di Ghost of Tsushima sarà diretto dal regista di John Wick, Chad Stahelski. Peter Kang di Sucker Punch sarà un produttore del film. Stahelski, Alex Young e Jason Spitz saranno produttori tramite la compagnia 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash e Carter Swan produrranno il lungometraggio per PlayStation Productions.

La recente sceneggiatura di Doscher, Blue, è attualmente in sviluppo con AGBO e MGM. In precedenza, Doscher ha scritto e diretto la storia d'amore fantascientifica, Only, con Freida Pinto e Leslie Odom Jr; la pellicola ha debuttato in concorso al Tribeca Film Festival 2019. Il suo primo lungometraggio fu Still, con Madeline Brewer. Doscher ha anche scritto e diretto il documentario A Fighting Chance, andato in onda su ESPN.

Ghost of Tsushima

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è un gioco per PS4 e PS5, grande successo commerciale di Sucker Punch. Il gioco segue la storia di Jin Sakai, un samurai dell'isola di Tsushima che viene sconfitto e quasi ucciso durante un'invasione mongola. Il gioco tratta dell'onore di essere un samurai, che contrasta con i mezzi che il protagonista si ritrova a utilizzare per poter scacciare gli invasori dalla propria casa. Potete leggere la nostra recensione qui.

Il film di Ghost of Tsushima è ancora nelle prime fasi di produzione.