Skyrim: gli scheletri hanno ora un volto grazie alla ricostruzione facciale di Ancestral Whispers

Un membro del team di ricostruzione cranica Ancestral Whispers ha condiviso un nuovo progetto del team: la ricostruzione facciale di uno scheletro di Skyrim. Il creatore di tale modello poligonale ha commentato quanto creato, svelando che era proprio l'aspetto che aveva in mente.

Precisamente, come potete vedere qui sotto, l'utente Twitter Sullamakh di Ancestral Whispers ha condiviso la "ricostruzione facciale di un antico Atmoran da Saarthal, datato tarda era Meretich." Potrebbe sembrare un insieme di termini scientifici, in realtà si tratta di terminologie di The Elder Scrolls. Precisamente, come detto, è la ricostruzione di uno scheletro di Skyrim.

Il tweet è stato poi notato da Jonah Lobe, il progettista dello scheletro di Skyrim. Lobe ha detto: "Hai fatto un lavoro fantastico con la ricostruzione. Volevo che avessero un aspetto da malvivente, con la mascella spessa, le sopracciglia spesse e una specie di aspetto da Neanderthal. Lo immaginavo proprio così."

"Dato che avrebbero attaccato il giocatore, volevo che avessero un aspetto intimidatorio, ma non con quegli occhi cattivi che si vedono su tanti scheletri fantasy. La risposta, per me, è stata quella di marcare le sopracciglia e inserire grossi denti, nel complesso lo volevo massiccio".

Gli Atmoran sono un'antica razza di Elder Scrolls, che è considerata progenitrice dei Nord che sono centrali nella trama di Skyrim.

Se state pensando di rigiocare a Skyrim su Steam Deck, vi ricordiamo infine che non tute le versioni sono compatibili.