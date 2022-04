The Callisto Protocol: lo sviluppo procede bene, stando all'autore

Stando a Glen Schofield lo sviluppo di The Callisto Protocol procede bene e spedito. Schofield è l'autore del primo Dead Space, nonché ex boss di Sledgehammer Games e Visceral Games. Attualmente è a capo dello studio di sviluppo Striking Distance, una sussidiaria di PUBG Corporation. Il suo nuovo gioco è stato presentato a dicembre 2020, ma da allora non se n'è saputo più niente.

The Callisto Protocol dovrebbe essere ambientato nel universo narrativo di PUBG. Sarà un survival horror narrativo ambientato in una colonia carceraria situata su Callisto, una delle lune di Giove, nell'anno 2320. Teoricamente dovrebbe uscire nel 2022, ossia quest'anno, ma è difficile dire se ce la farà davvero.

Schofield non ha dichiarato niente in merito, ma ha scritto su Twitter: "Questo è il momento che preferisco quando sviluppo un videogioco, il design inizia a prendere forma. Mi piace vedere il duro lavoro fatto dal team nello studio di mocap dare vita ai nostri personaggi. Grazie a tutti quelli in attesa, mentre finiamo e rifiniamo il gioco. Presto vi diremo di più."

A febbraio 2021 Striking Distance annunciò una collaborazione con Skybound Entertainment per trasformare The Callisto Protocol in un franchise multimediale. Nel mentre, Motive, uno studio di Electronic Arts, sta lavorando al remake di Dead Space.