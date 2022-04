Animali fantastici: I segreti di Silente: Warner Bros ha censurato i riferimenti gay in Cina

L'edizione cinese di Animali fantastici: I segreti di Silente è stata pesantemente censurata. Warner Bros. ha rimosso tutti i riferimenti alla relazione gay tra Albus Silente (Jude Law) e Grindelwald (Mads Mikkelsen). In particolare sono stati tagliati sei secondi della pellicola.

Warner Bros. ha provato a giustificare le censure con un comunicato stampa, in cui ha parlato di tagli legati a diversi fattori di mercato: "Come studio, ci impegniamo a salvaguardare l'integrità di ogni film che pubblichiamo, e ciò si estende a quelle circostanze che richiedono dei piccoli tagli per rispondere in modo sensibile a una varietà di fattori dettati dal mercato."

Il comunicato prosegue affermando che i tagli si sono resi necessari per consentire al pubblico cinese di vedere il film e che lo spirito della pellicola è rimasto intatto. Facile leggere tra le righe che se non avessero rimosso i riferimenti alla relazione gay, la censura cinese non avrebbe mai consentito la distribuzione del film nelle sale.

Di fatto sono state tagliate due battute: "Perché ti amavo" e "L'estate in cui Gellert e io ci innamorammo." Dei tagli limitati, ma significativi per definire i rapporti tra i due personaggi.

JK Rowling rivelò la sessualità di Silente nel 2009, elemento mai entrato nei film della saga principale, ma esplicitato nei film della serie Animali fantastici.

Animali fantastici: I segreti di Silente è solo l'ultimo film occidentale a essere stato censurato per non essere bloccato in Cina, mercato troppo vasto per non sacrificargli la cara e vecchia libertà d'espressione. Ad esempio la versione cinese di Fight Club, il film di David Fincher basato sul romanzo di Chuck Palahniuk, si è vista stravolgere il finale, mentre Disney+ non ha pubblicato in Cina un episodio dei Simpson ambientato a Hong Kong.