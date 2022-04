Metal Gear Solid 3: trovato un glitch per saltare la famosa scala, ma è blasfemia per i fan

Metal Gear Solid 3 è famoso per molti motivi, ma uno di questi è la scena della scala, durante la quale il giocatore deve fare una lunga salita. Si tratta di un momento poetico e amato, ma non certo dagli speedrunner. Ora, un giocatore ha trovato un glitch per saltare la sezione. Per i fan, però, si tratta di blasfemia.

Potete vedere il video che mostra le mosse da eseguire qui sotto, condiviso dall'utente @apel__. La sequenza richiede di eseguire tutta una serie di mosse molto precise, legate soprattutto al menù e agli oggetti consumabili. Alla fine, il protagonista di Metal Gear Solid 3 si mette in T-Pose e in un istante viene "lanciato" verso l'alto. In questo modo, si può evitare di fare tutta la scalata.

Per molti fan, però, quella scena è una delle migliori del gioco e, in modo ovviamente scherzoso, gridano alla blasfemia su ResetEra. Alcuni utenti affermano ad esempio: "Perché vorresti saltare il miglior boss del gioco?", oppure "Ora sono contro i glitch nelle speedrun", ma anche "lo speedrunning ha superato il limite" e anche "Cancellate questo thread, questo video, e tutti i ricordi di esso".

Potete vedere la sequenza originale della scala di Metal Gear Solid 3 Snake Eater nel video qui sotto.

Diteci, cosa ne pensate? Questa scena andrebbe vissuta anche nelle speedrun?