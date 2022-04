Anno 1800: Semi del Cambiamento: trailer di lancio per il decimo DLC del gioco

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Anno 1800: Semi del Cambiamento, il decimo DLC per l'ultimo capitolo della nota serie di city builder storici, nonché il primo della quarta stagione di contenuti.

Nel video possiamo vedere proprio alcuni dei nuovi contenuti, in particolare le piantagioni, con tutti gli edifici dedicati e le varie aggiunte in termini estetici e produttivi. In generale, al gioco viene aggiunto un sistema economico e uno scenario, come descritto nella nostra recensione:

Semi del Cambiamento è sostanzialmente un nuovo sistema agricolo, basato sulla cosiddetta hacienda modulare. Di base è stata aggiunta la possibilità di costruire una vera e propria tenuta agricola, che può essere personalizzata in diversi modi, sia nelle colture, sia nei prodotti ottenibili, oltre che nell'estetica, e che consente di usare delle nuove tecniche per migliorare la produzione, come i fertilizzanti. In termini di gioco si tratta di una struttura formata da diversi elementi che vanno dalle abitazioni agli edifici agricoli veri e propri (silos, recinti e quant'altro).

Anno 1800 è disponibile soltanto per PC.