Steelrising: video gameplay di 6 minuti mostra per la prima volta il gioco in modo esteso

Game Informer e Spiders hanno pubblicato un video gameplay di sei minuti di Steelrising, nuovo gioco di ruolo d'azione. Il filmato mostra per la prima volta in modo esteso questo interessante gioco dai creatori di GreedFall.

Il video è commentato dagli sviluppatori che, in inglese, spiegano alcuni dettagli del gioco. Possiamo vedere vari combattimenti di Steelrising, ma anche il sistema di equipaggiamento e potenziamento del personaggio. Viene anche spiegato che sarà possibile esplorare liberamente Parigi, ovvero l'ambientazione: se ci ritroveremo bloccati in un luogo, potremo esplorarne altri per potenziarci. Il sistema di combattimento è molto più action rispetto a GreedFall e sembra basarsi maggiormente sul moveset e sull'utilizzo delle schivate.

La descrizione ufficiale di Steelrising recita: "Nella cornice della Rivoluzione francese, in una Parigi sanguinolenta e in fiamme, vesti i panni di Aegis, un capolavoro della meccanica realizzato da Vaucanson, un ingegnere al servizio del ""Re orologiaio"". Sfrutta la tua natura meccanica per adattare Aegis al tuo stile di gioco e farla diventare una guerriera inesorabile, una ballerina letale o una virtuosa delle arti elementali. Partecipa a combattimenti crudeli e intensi contro meraviglie della tecnologia altrettanto complesse e implacabili. I tuoi nervi e le tue abilità saranno messi a dura prova in ogni singolo momento da nemici spietati e boss epici. Tuffati in un'ucronia affascinante, popolata di implacabili nemici meccanici e di potenziali alleati dai torbidi propositi. Puoi contare soltanto su di te per riportare la storia sui binari giusti e condurre la Rivoluzione al successo!"

Diteci, cosa ne pensate di questa presentazione? Steelrising vi sta convincendo?