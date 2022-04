Unreal Engine 5: un filmato promozionale mostra delle meraviglie realizzate con l'engine di Epic

Epic Games ha pubblicato un video di poco più di trenta secondi che mostra alcune delle meraviglie realizzate con l'Unreal Engine 5, l'ultima versione del suo famosissimo motore. Naturalmente non si parla solo di videogiochi, ma anche di filmati in computer grafica.

Il video è composto da un montaggio di sequenze tratte da varie opere, tra le quali diversi videogiochi, come il prossimo Ark di Studio Wildcard e la demo Matrix: Il Risveglio. Non manca la demo tecnica realizzata da The Coalition, nonché alcuni scenari di autori vari. Insomma, è davvero un bel vedere.

Il filmato è anche un ottimo modo per ricordare che Unreal Engine 5 è scaricabile gratuitamente da tutti. Per ottenerlo basta andare sull'Epic Games Store, nella pagina dedicata.

Recentemente Epic Games ha lanciato la versione 1.0 dell'engine, che di fatto apre l'epoca del nuovo motore, nonostante fosse disponibile già da mesi in versione beta.