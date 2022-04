FIFA 22, Switch: offerta Amazon di Primavera 2022, al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare FIFA 22 in versione Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di 20€, ovvero del 50%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per FIFA 22 su Nintendo Switch è 39.99€. Il prezzo effettivo, nell'ultimo periodo, non superava però i 30€. Il prezzo odierno è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Inoltre, per il momento, vi è uno sconto extra di un euro al momento del check out.

Ricordiamo che FIFA 22 in versione Switch è una "Legacy Edition". Questo significa che gli unici contenuti aggiornati sono le rose, le magliette e gli stadi. Il gioco è identico in termini tecnici alle precedenti edizioni.

FIFA 22

