Meta Horizon Worlds: vendita di oggetti creati dagli utenti in fase di prova, ecco quanto guadagni

Meta, compagnia madre di Facebook, Instagram e dell'ex-Oculus, ha svelato di star eseguendo alcuni test con Horizon Worlds legati alla possibilità di vendita di oggetti digitali creati dagli utenti. Ha anche svelato quanto guadagna un utente dalla vendita.

Il tutto sta avvenendo "con una manciata di creatori che potranno vendere oggetti ed effetti virtuali all'interno dei loro mondi. Per esempio, qualcuno potrebbe creare e vendere accessori per un mondo di moda od offrire accesso a pagamento a una nuova parte di un mondo". Questo è ciò che viene detto in un post sul blog di Meta.

Per quanto riguarda il sistema di pagamenti, un portavoce di Meta ha detto che "gli acquisti che le persone fanno nei loro mondi sono soggetti a qualsiasi tassa relativa alla piattaforma hardware, e a una tassa di Horizon Worlds che è il 25 per cento di quel che rimane. Per esempio, se un creatore vende un oggetto per $1.00, allora la tassa di Meta Quest Store sarebbe $0.30 e la tassa della piattaforma Horizon sarebbe $0.17, lasciando $0.53 per il creatore prima di qualsiasi tassa applicabile".

Horizon Worlds

I creatori di contenuti di Horizon Worlds che sono parte del test avranno accesso a una sezione dedicata con la funzione di creazione di oggetti rivendibili. Meta sta anche testando un programma noto come "Horizon Worlds Creator Bonus" che include "programmi mensili con obiettivi tramite i quali i creatori vengono pagati, alla fine del mese, in base ai loro progressi verso l'obiettivo".

