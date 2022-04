YouTube: problemi oggi, 12 aprile 2022, l'app non funziona correttamente

Al momento della scrittura di questa notizia, YouTube - piattaforma di video streaming di Google - sta avendo dei problemi. Sia tramite browser che tramite l'app TV, il servizio segnala vari problemi, come disconnessioni e impossibilità di accedere all'account e a varie funzioni. Il tutto sta avvenendo da almeno mezz'ora, questa sera, 12 aprile 2022.

Varie segnalazioni sono state riportate tramite il sito product-reviews.net, in lingua inglese. Molti utenti indicano che YouTube non funziona correttamente quest'oggi, 12 aprile 2022. Il commento odierno più vecchio è di circa un'ora fa, ma la maggior parte degli utenti hanno iniziato a commentare circa trenta minuti fa, alle 21:30.

Logo di YouTube

Anche noi di Multiplayer.it possiamo confermare che i problemi sono presenti anche in Italia. Al momento, cercare di guardare un video o accedere al proprio profilo YouTube può causare un errore, magari anche dopo pochi minuti di visione. Anche nel caso nel quale si sia già connessi con un account, la barra laterale non compare e cercando aprire il profilo ci si ritrova di fronte a un caricamento infinito.

Al momento non sappiamo quali sono le cause di questo problema e quanto a lungo durerà il disservizio. Non ci resta che attendere novità in merito. L'account Twitter ufficiale di YouTube non ha per il momento dato indicazioni.