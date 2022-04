Baldo: The Guardian Owls: patch aggiunge una nuova avventura gratis e la modalità assistita

NAPS Team ha annunciato la pubblicazione di una nuova patch di Baldo: The Guardian Owls, che aggiunge una nuova avventura gratuita, di più di dieci ore, e la modalità assistita per entrambe le campagne di gioco.

La nuova avventura si chiama The Three Fairies ed è ambientata nel villaggio di Asoka. Purtroppo l'annuncio manca di dettagli, ma visto che si tratta di un regalo c'è poco da lamentarsi.

La modalità assistita, invece, è attivabile nel menù delle opzioni e serve a rendere più facile il gioco. Di base sbloccherà la ricarica automatica di salute e Orb, mentre sulla mappa saranno mostrati più punti di riferimento.

Avventurati in un territorio magico, pieno di misteri da svelare.

Baldo: The Guardian Owls è ricco di enigmi impegnativi da risolvere e segrete complesse da esplorare.

Vesti i panni di Baldo e attraversa questo appassionante mondo aperto, in cui incontrerai tantissimi personaggi bizzarri e indimenticabili, per decifrare la misteriosa profezia e sfidare il tuo destino.

Un'avventura deliziosamente fantasiosa ed emozionante, in cui dovrai scoprire nuove città e i loro caratteristici abitanti, combattere contro nemici feroci, trovare templi nascosti e collezionare oggetti comuni o magici per ottenere nuove armi potenti o svelare la miriade di segreti di questo strano territorio.