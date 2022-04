Pokémon: annunciata la nuova serie animata "La Neve di Hisui", quando e dove vederla

The Pokémon Company ha annunciato una nuova serie animata basata sul celebre franchise con Pokémon: La Neve di Hisui, incentrata ovviamente sull'ambientazione di Pokémon Arceus e in arrivo il 18 maggio 2022, visibile sul canale ufficiale di Pokémon su YouTube e su TV Pokémon.

Annunciato durante l'evento speciale per il Pokémon Day 2022, La Neve di Hisui mette in scena eventi all'interno dell'antica regione di Sinnoh, nella reinterpretazione in stile antico Giappone che abbiamo visto già in Leggende Pokémon: Arceus, ambientato per la prima volta a Hisui.

La particolarità della serie animata, così come del videogioco a cui è ispirata, è il fatto che sia ambientata in un periodo storico precedente all'esistenza degli Allenatori di Pokémon e delle Leghe, quando dunque il rapporto tra esseri umani e Pokémon era molto diverso e non strettamente regolato e codificato come nei tempi moderni.

La storia racconta le gesta del protagonista Alec, che viaggiando in barca va indietro con la memoria a quando visitò per la prima volta Hisui insieme a suo padre.

Pokémon: La Neve di Hisui, illustrazione per la nuova serie animata

Nel corso di tre episodi, La neve di Hisui ripercorrerà alcune vicende del passato di Alec.

Oltre al protagonista e a suo padre, tra i personaggi principali della serie La Neve di Hisui troviamo anche Zorua nella forma speciale di Hisui, il Pokémon Rancorvolpe che vive in tale regione. Secondo la leggenda, gli spiriti raminghi di quegli Zorua morti dopo essere stati scacciati dalla loro casa ritornino in vita sotto questo forma, alimentati dalla forza del loro odio verso umani e Pokémon.

Con regia di Ken Yamamoto, sceneggiatura di Taku Kishimoto, character design di KURO e produzione di WIT Studio in collaborazione con The Pokémon Company, La Neve di Hisui partirà dunque con la prima puntata il 18 maggio 2022 sul canale ufficiale di Pokémon su YouTube e su TV Pokémon, mentre le informazioni sulle puntate successive arriveranno in seguito.