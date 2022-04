PlayStation Plus, il nuovo abbonamento per PS5 e PS4 rivoluzionerà l'approccio Sony?

Il lancio del nuovo PlayStation Plus si avvicina a grandi passi: i tre piani di abbonamento per PS5 e PS4 faranno il proprio debutto il 22 giugno e puntano a rivoluzionare l'approccio di Sony al digitale, grazie a tutta una serie di interessanti novità.

Come già riportato all'annuncio, il nuovo PS Plus includerà tre livelli: Essential (8,99€ al mese, 24,99€ ogni tre mesi o 59,99€ all'anno) con i classici giochi gratis mensili e il multiplayer online; Extra (13,99€ al mese, 39,99€ ogni tre mesi o 99,99€ all'anno) che aggiunge a quella dotazione fino a 400 giochi PS5 e PS4, sia first party che third party; e infine Premium (16,99€ al mese, 49,99€ ogni tre mesi o 119,99€ all'anno), che oltre a tutti qusti contenuti integra lo streaming di PlayStation Now per qualcosa come 340 classici PlayStation, PS2, PS3 e PSP.

Nelle scorse Sony ha annunciato ulteriori feature per il nuovo abbonamento, che a un certo punto includerà nativamente prove gratis dei giochi per gli abbonati Premium, così che sia possibile farsi un'idea del prodotto di turno prima di acquistarlo grazie a demo esclusive.

Non è tutto: PlayStation ha creato un team per la preservazione dei giochi che andrà a lavorare appunto alla valorizzazione dei classici, quelli che potremo utilizzare con il tier Premium in streaming, ma immaginiamo che il progetto non si limiterà a questo e potremmo assistere a qualche sorpresa nei prossimi mesi.

PS5

Torniamo però all'incipit: perché abbiamo parlato di rivoluzione? Perché, pur non spingendosi a portare nel proprio catalogo anche le produzioni dei PlayStation Studios fin dal day one, come fa Microsoft con Xbox Game Pass, il secondo tier del nuovo abbonamento metterà a disposizione degli utenti un elenco davvero ampio di giochi first e third party. Come Game Pass, appunto.

La differenza non è poca, siamo d'accordo, e per Sony non avrebbe alcun senso regalare su PS Plus le sue esclusive al lancio, visto che vendono tantissimo e questo approccio continua anche dopo anni a dare tante soddisfazioni all'azienda. Tuttavia gli utenti meno esigenti o con un budget limitato si accontenteranno di aspettare e di godersi nel frattempo quei circa 400 titoli per gli abbonati Premium.

Horizon Forbidden West non verrà certamente inserito fra i giochi inclusi nel PS Plus Premium, ma in futuro chissà

Insomma, il nuovo PlayStation Plus si porrà come un modo per competere proprio con Microsoft nell'ambito dei servizi, e consentirà a Sony di tenere il piede in due scarpe: da un lato l'azienda continuerà a portare avanti le proprie strategie di vendita e promozione classiche, puntando ancora parecchio sul retail, mentre dall'altro ci consegnerà un ampio catalogo digitale con le PlayStation Hit e i titoli di "seconda fascia" per PlayStation 5, pur con qualche eccezione per tenere vivo l'interesse dei giocatori.

Che ne pensate di questo approccio? Quale piano in abbonamento state considerando di sottoscrivere? Come cambierà il mercato dei giochi PS5 e PS4 dopo il debutto del nuovo PlayStation Plus? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.