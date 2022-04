Sony PlayStation ha creato un team per la preservazione dei giochi

Anche Sony PlayStation non è indifferente al tema della preservazione dei videogiochi, tanto che ha allestito un nuova divisione chiamata "Preservation Team" che supponiamo avrà l'obiettivo di conservare e rendere fruibile il patrimonio videoludico della softeca di PS1, PS2, PS3, PSP e PS Vita negli anni a venire.

La conferma è arrivata tramite il curriculum e un post del senior build engineer Garrett Fredley, che afferma di essere uno dei primi membri del Preservation Team di Sony PlayStation.

"Oggi è il mio primo giorno come senior build engineer per PlayStation, lavorando come uno dei primi assunti per l'appena creato Preservation team", recita il post di Garrett Fredely.

"La preservazione dei giochi è stata la prima passione professionale, quindi sono entusiasta di aver avuto l'opportunità di tornare alle origini."

Al momento non è chiaro in che modo agirà il Preservation Team di PlayStation, ma è chiaro che l'obiettivo di Sony sia quello di preservare la sua vasta softeca di titoli e fare in modo che questi siano fruibili dagli appassionati anche negli anni a venire.

Tra l'altro, come probabilmente saprete, PlayStation Plus Premium, che sarà disponibile in Italia a giugno, permetterà di accedere a una ampia gamma di titoli PS1, PS2, PSP e PS3. Dunque uno degli obiettivi del team potrebbe essere quello di espandere nel tempo il catalogo di retrogame del nuovo tier del servizio ad abbonamento di Sony PlayStation.

A tal proposito, giusto pochi giorni fa la rating board coreana ha classificato Syphon Filter 1, 2, Dark Mirror e Logan's Shadow.