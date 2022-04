Syphon Filter 1, 2, Dark Mirror e Logan's Shadow classificati per PS5 e PS4 in Corea

The Game Rating and Administration Committee of Korea, ovvero l'ente di classificazione della Corea del Sud, ha aggiunto al proprio database Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter: Dark Mirror e Syphon Filter: Logan's Shadow per le piattaforme PS5 e PS4.

Syphon Filter è una serie realizzata da Sony Bend Studio. Il primo capitolo è uscito su PlayStation nel lontano 1999, seguito da Syphon Filter 2 nel 2000. Dark Mirror e Logan's Shadow, invece, sono usciti rispettivamente nel 2006 e 2007. Nel database dell'ente di classificazione coreano mancano all'appello Syphon Filter 3, The Omega Strain e lo spin-off multiplayer Combat Ops.

I giochi della serie Syphon Filter classificati per PS5 e PS4 dalla rating board coreana

La classificazione della rating board coreana sembrerebbe suggerire che i giochi sopracitati verranno inclusi nel catalogo di vecchie glorie PSX, PlayStation 2 e PSP dell'abbonamento PlayStation Plus Premium, che sarà disponibile durante l'estate al prezzo di 16,99 euro al mese. Meno probabile, invece, una raccolta con delle versioni rimasterizzate, ma mai dire mai.

Ovviamente queste sono solo supposizioni, per sapere la verità non ci resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Sony PlayStation.

Nel frattempo, che ne pensate? Vi interesserebbe rigiocare o scoprire la serie Syphon Filter grazie a PlayStation Plus Premium? Fatecelo sapere nei commenti.