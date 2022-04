Halo Infinite: la Stagione 2 includerà oggetti ispirati alla serie TV Paramount

343 Industries ha annunciato che nel corso della Stagione 2 del multiplayer di Halo Infinite i giocatori potranno ottenere una serie di oggetti per la personalizzazione degli Spartan legati alla serie TV realizzata da Paramount+.

Come forse ricorderete a inizio mese il community Brian Jerrad aveva anticipato l'arrivo di oggetti a tema con lo show, ma era stato vago sulle tempistiche, limitandosi ad affermare che sarebbero stati introdotti "un po' più avanti nel tempo" e che il team stava ancora valutando cosa aggiungere nel modello live-service del multiplayer di Halo Infinite, suggerendo quindi che l'attesa sarebbe stata piuttosto lunga.

Con un post pubblicato ieri su Halo Waypoint, invece, gli sviluppatori hanno annunciato che tali elementi verranno introdotti già durante il corso della Stagione 2, Lone Wolves, che vi ricordiamo avrà inizio il 3 maggio.

"Le persone hanno chiesto se ci saranno contenuti tie-in per Halo Infinite. Nonostante effettivamente abbiamo affermato che ciò accadrà più avanti, oggi possiamo farvi sapere che in "Lone Wolves" i giocatori potranno ottenere una serie di oggetti cosmetici relativi alla serie TV", recita il post di 343 Industries.

Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli in merito, dunque non è chiaro se i contenuti legati alla serie TV, ad esempio, saranno disponibili gratuitamente tramite un evento dedicato che si svolgerà durante il corso della Stagione 2 del multiplayer di Halo Infinite o se saranno acquistabili esclusivamente tramite il negozio interno del gioco.

Rimanendo in tema, ieri 343 Industries ha svelato tre modalità in arrivo con la Stagione 2 di Halo Infinite, tra cui c'è anche Last Spartan Standing.